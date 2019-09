Afgezette commissievoorzitter Bloemendaal: "Dit is één grote samenzwering"

BLOEMENDAAL - Voor het eerst zetten raadsleden in Bloemendaal een collega af als voorzitter van een commissie in de gemeenteraad. Zij, Marielys Roos reageert ontzet: "Dit is opzetje geweest van de andere fracties. Een grote samenzwering tegen mij."

Volgens Roos hebben de andere fracties het op hun geweten dat er weer een smet zit op de uitstraling van Bloemendaal. "Op welke manier zet je je als gemeente in de schijnwerpers? Hier is sprake van een ongelooflijke zelfdestructie. Hef Bloemendaal dan maar op, denk ik dan."

Alle fracties - behalve Hart voor Bloemendaal van Roos en Liberaal Bloemendaal - kwamen tot het ontslag van Roos doordat zij een evaluatie zou hebben geweigerd en omdat er geen 'gewenste interactie' met haar was als voorzitter van de desbetreffende raadscommissie.

Geweigerd

Volgens Roos heeft ze helemaal geen evaluatie geweigerd. Toen de evaluatie op de agenda stond, was zij verhinderd. Daarna bleek er geen evaluatie meer mogelijk, zegt zij. "Zij willen gewoon van me af." Hier is haar versie van het verhaal te lezen.

De afgezette voorzitter vond zelf dat ze haar werk goed deed. "Ik heb niets anders dan gewoon mijn werk gedaan. Ik deed het niet slecht, erg goed zelfs. Ze kunnen mij gewoon niet verdragen, denk ik."

Reglement van orde

Zonder Roos in te lichten dienden zes raadsfracties het ontslagvoorstel in tijdens de raadsvergadering gisteravond. Door directe behandeling toe te staan, overtrad burgemeester Elbert Roest volgens Roos het reglement van orde van de gemeenteraad.

Motie van wantrouwen

Dat kwam Roest op een motie van wantrouwen te staan. "Hij is geen onafhankelijk voorzitter van de gemeenteraad en belemmert de raad bij de controle van het bestuur", bepleitte de afgezette commissievoorzitter. Roos noemde als voorbeelden - naast het toelaten van het voorstel om haar af te zetten - dat hij geen integriteitsmeldingen behandelt, dat hij vragen van raadsleden niet behandelt en dat hij deel uitmaakt van een werkgroepje van raadsleden waar Roos zelf niet in zit.

Alleen de twee raadsleden van Hart voor Bloemendaal ondersteunden de motie die dus niet werd aangenomen.