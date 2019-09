Politie vangt grote vis: vloeibare cocaïne tussen levende dieren

NOORD-HOLLAND - De politie in Amsterdam heeft begin deze maand een heel bijzondere vondst gedaan. Agenten troffen tussen een lading levende vissen een partij vloeibare cocaïne aan. In het onderzoek zijn meerdere verdachten aangehouden, van wie er op dit moment nog vier vastzitten. Naar aanleiding van de vondst zijn er in Alkmaar, Beverwijk en Diemen woningen doorzocht.

De zaak kwam aan het rollen toen agenten tijdens een observatie bij dierenvervoer vanuit Schiphol zagen dat er tientallen dozen werden ingeladen in bestelbussen. De bussen reden daarna naar een opslag in Amsterdam waar de dozen werden uitgeladen, zo meldt de politie vandaag.

Een 31-jarige man uit Alkmaar en een 61-jarige vrouw, 60-jarige man en 43-jarige man uit Beverwijk werden even later aangehouden. Later op de avond volgde nog de arrestatie van een Diemenaar (46).

Gesealde compartimenten

Toen agenten de inbeslaggenomen dozen openden, zagen zij tot hun verbazing grote plastic zakken die met water en levende vissen waren gevuld. Onderin de zakken met de diertjes bleken gesealde compartimenten te zitten met een vloeistof. Daarvan werd later geconstateerd dat het ging om vloeibare cocaïne.

Bij de huiszoekingen die bij het vervolgonderzoek werden gedaan, werden onder andere verdovende middelen, versnijdingsmiddelen, een vuurwapen en mobiele telefoons aangetroffen. Daarbij meerdere verdachten aangehouden.

Meer arrestaties

De aangetroffen goederen zijn door de politie in beslag genomen. De politie sluit niet uit dat er meer arrestaties volgen.