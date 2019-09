Jan (44) verloor zijn been en heeft nu een prothese met het logo van AZ

ALKMAAR - Dat de liefde voor voetbal bij sommige mensen erg diep zit, is geen geheim. De 44-jarige Jan Lolkema uit Wolvega is zelfs zo dol op AZ, dat hij het logo van de Alkmaarse club op zijn beenprothese liet zetten.

Het voetballen zat er bij Lolkema al vroeg in. Eerst nog als speler, maar daarna ontdekte hij zijn echte passie; het scheidsrechterschap. Hij floot verschillende topwedstrijden in het buitenland, totdat hij een knieblessure kreeg. "Die blessure werd uiteindelijk zo pijnlijk, dat ik vorig jaar mijn been liet amputeren", vertelt hij tegen NH Nieuws.

Lolkema liet zijn nieuwe AZ-koker onlangs maken door zijn instrumentmaker. "De koker wordt gestort en daarvoor kan ik zelf de stof aanleveren. Van een bevriende scheidsrechter uit Noord-Holland had ik een AZ-polo gekregen. De stof van die polo heb ik laten meestorten." Het hele proces duurt een kleine maand, maar een koker met print is volgens hem niet gebruikelijk. "Ze kunnen het vaker doen hoor, maar ik ben één van de weinigen die dit heeft."

Liefde voor AZ

Eerder had hij al een koker met een print van de Britse rockbank Pink Floyd, maar die was na een jaar aan vervanging toe. Door zijn grote liefde voor voetbal, was de keuze van het nieuwe printje snel gemaakt. "Ik woon al 10 jaar in Friesland, maar hiervoor heb ik 28 jaar in Alkmaar gewoond. Vandaar de liefde voor AZ." Van de westrijd tegen Feyenoord gisteren, die AZ met 0-3 won, heeft hij dan ook genoten.

"Een beenprothese hebben is iets bijzonders, dat weet ik ook", vervolgt Lolkema. "Mensen kijken ernaar of zijn er zelfs een beetje bang voor. Ik wil met deze opvallende koker laten zien dat het niets engs is." Hij loopt in de zomer dan ook gerust met een korte broek rond in de Friese plaats. "Mensen kijken toch wel, ook als ik een lange broek aan heb. Als je een beenprothese hebt, loop je toch een beetje anders. Maar ik heb zoiets van: dit is het. Ik heb een houten poot. Deal with it."

Olie op het vuur

Talloze reacties heeft hij al gekregen op zijn AZ-beenprothese. "Het is echt een Ajax- en Heerenveenbolwerk hier in de buurt. Ze wisten allemaal al dat ik AZ'er ben en daar schaam ik me ook niet voor. Maar ik vind het wel komisch om nog een beetje olie op het vuur te gooien."

Lolkema verwacht zo'n vier jaar met de AZ-koker te doen voordat 'ie aan vervanging toe is. Ook op een nieuwe koker moet weer een printje komen. "Ik zou er ook nog graag eentje willen met een foto van Ron Vlaar. Maar ook daarna zal er wel weer een nieuwe met iets geks erop komen. Ik heb in ieder geval geen gebrek aan ideëen."

Weer het veld op

Lolkema hoopt binnenkort weer op het veld te staan en een wedstrijd te fluiten. Daarvoor heeft hij zogenoemde blades nodig die hij aan de koker kan vastmaken, waarmee hij kan sporten. Hij heeft ze op dit moment in bruikleen, maar hoopt binnenkort zijn eigen blades aan te kunnen schaffen. Omdat de verzekering dat niet vergoed, is hij een crowdfundingsactie begonnen.