Nieuw-Venneps bedrijf wil gewelddadig overvallen medewerkers in Oeganda snel naar Nederland halen

NIEUW-VENNEP - De tien Nederlandse vrouwen die voor een bedrijf uit Nieuw-Vennep werken in de Oegandese hoofdstad Kampala en daar zijn overvallen, worden zo snel mogelijk terug naar Nederland gehaald. De vrouwen werden deze week 's nachts in hun huis opgeschrikt toen meerdere mannen de woning binnendrongen en met geweld geld, laptops en telefoons meenamen.

Dat vertelt Ineke van Huuksloot van het bedrijf, Doingoood, aan NH Nieuws. De aangeslagen oprichter van het bedrijf dat stages en vrijwilligerswerk in Oeganda organiseert, laat weten dat ze alles in het werk stelt om de vrouwen snel naar Nederland te krijgen.

Medische en psychische hulp

Ze wil uit privacyoverwegingen niets zeggen over hoe de vrouwen er lichamelijk en mentaal aan toe zijn. Omdat Van Huuksloot haar prioriteit is om haar medewerkers medische en psychische hulp te bieden, houdt ze het gesprek daarna kort. Voor meer informatie verwijst ze naar het interview dat Doingoood aan de NOS heeft gegeven.

In dat interview met de mediapartner van NH Nieuws zegt een woordvoerder van Doingoood: "Deze mannen hebben niet netjes gevraagd of ze hun telefoons wilden afstaan." Het zou gaan om in totaal acht verdachten, meldt de Daily Monitor.

Verdachten op het spoor

De NOS meldt verder dat de politie een aantal verdachten op het spoor is. De mannen zouden ook twee beveiligers van het huis hebben vastgebonden voor ze naar binnen gingen. De overval is een traumatische ervaring geweest en de slachtoffers zijn verschrikkelijk geschrokken. "Wij nemen dit heel erg serieus. Dit maakt Oeganda niet onveilig, maar als organisatie moeten we ons wel beraden op hoe we nu verder gaan."