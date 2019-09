Primeur: raadslid Bloemendaal ontslagen als voorzitter raadscommissie

BLOEMENDAAL - Een ongewone actie van bijna de volledige gemeenteraad van Bloemendaal: haar collega's hebben raadslid Marielys Roos van Hart voor Bloemendaal ontslagen als voorzitter van een van de raadscommissies. Volgens raadslid Henk Schell (PvdA) is het de eerste keer dat zo'n ontslag voorkomt, misschien wel in Nederland.

Om de sfeer in de raad te schetsen: de fracties van Hart voor Bloemendaal (de partij van de ontslagen Roos) en Liberaal Bloemendaal verlieten de raadszaal gisteravond toen dit voorstel werd besproken. Zij onttrokken zich aan stemming over het voorstel tot ontslag.

Wantrouwen

Hart voor Bloemendaal kondigde wel een motie van wantrouwen aan tegen de burgemeester omdat hij het indienen van dit voorstel door liet gaan.

Volgens de overige fracties is 'de gewenste interactie' tussen deelnemers aan de commissie en de voorzitter al maanden niet mogelijk. Een verzoek aan Roos van de andere partijen om mee te werken aan een evaluatie heeft ze geweigerd. Andere commissievoorzitters lieten zich wel evalueren.

Roos wordt er mede verantwoordelijk voor gehouden dat een commissievergadering op 12 september uit de hand liep en voortijdig moest worden beëindigd. Dat wordt haar zwaar aangerekend. De andere partijen vinden dat de ontslagen commissievoorzitter de vergaderingen niet onbevooroordeeld en objectief kan voorzitten.

Fatsoenlijk

Raadsleden zeiden deze stap te betreuren, maar niet anders te kunnen dan Roos te ontslaan. Mark Doorn (VDB): "We zijn het vertrouwen in de voorzitter kwijtgeraakt en konden niet meer op fatsoenlijke wijze in de commissie functioneren."

Schell van de PvdA had het over 'animositeit, spanningen en irritaties' in de commissie die in de afgelopen maanden zijn ontstaan.

Privé-zaken

Op de achtergrond spelen verwijten over en weer tussen twee kampen in de gemeenteraad. De aanvaringen zorgen voor een bijna onwerkbare situatie in de raad.

Hart voor Bloemendaal vindt dat de andere partijen een cordon sanitaire om de fractie leggen. De andere partijen beweren dat de twee raadsleden van Hart voor Bloemendaal te veel met privé-belangen bezig zijn in de raad. Marielys Roos is verwikkeld in een hoger beroepzaak over schenden van geheimhouding van gemeentelijke stukken.

Rob Slewe is volgens andere partijen te veel bezig om als Hart van Bloemendaal-raadslid bewijzen te zoeken voor zijn conflict met de gemeente over hoe hij en zijn familie zijn behandeld door de gemeente. Dat gaat allemaal over een conflict van hem en zijn broer Hans met de gemeente over hun landgoed Elswoutshoek.