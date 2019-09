Stille tocht na liquidatie Derk Wiersum: "Laten we niet passief aan de zijlijn blijven"

AMSTERDAM - Zo'n vijftig Amsterdammers, onder wie veel kerkgangers, hebben gisteravond in Buitenveldert in Amsterdam een stille tocht gehouden naar aanleiding van de liquidatie van advocaat Derk Wiersum.

De deelnemers aan de zogeheten Mars voor Veiligheid verzamelden zich in het Gijsbrecht van Aemstelpark. Daarna liepen ze via de Willem van Weldammelaan naar de Zuidas. Over de Van Leijenberghlaan ging de stoet weer terug naar het park.

Lees ook: 'Tientallen personen beveiligd na moord op advocaat Derk Wiersum'

"Ik heb zoiets van, doe toch iets", zei een van de deelnemers. "Want we hebben allemaal die gevoelens van afkeer. Van 'oh, wat is het heel erg', of wat het ook is. Maar laten we iets doen. Laten we er uiting aan geven en niet passief aan de zijlijn blijven."

Joshua Kotadiny is een van de twee initiatiefnemers van de mars: "Ook wij laten zien dat we tegen geweld zijn. Maar tegelijkertijd laten we zien dat we het antwoord hebben. Dat is de liefde van God."

Lees ook: Veel rouwadvertenties voor geliquideerde advocaat Derk Wiersum

Tijdens de tocht in Buitenveldert regende het flink. "Ik heb het er voor over om door de regen te lopen. Ik denk 'ik ga door alles heen'. Ik wil deze tocht meemaken", zei een deelnemer. Een ander: "Het is nu Buitenveldert, maar het kan ook ergens anders plaatsvinden. Dit mag echt niet meer gebeuren."