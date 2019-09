Automobilist met flinke slok op drukt andere bestuurder van de snelweg

NOORD-HOLLAND - Een beginnende automobilist heeft zichzelf onlangs flink in de nesten gewerkt door met een flinke slok op achter het stuur te kruipen. Daar bleef het niet bij, want de nog onervaren bestuurder reed bovendien een andere automobilist van de A9 af.

Dat valt op te maken uit een tweet van het team Hoofdwegen van de politie. Daarin staat verder dat de automobilist maar liefst zevenmaal te veel alcohol in het bloed had en zijn/haar rijbewijs nog geen jaar had.

De automobilist is het rijbewijs dankzij deze strapatsen kwijtgeraakt en wordt strafrechtelijk vervolgd.