Grote brand in stolpboerderij Wieringerwaard: woning brandt van binnen helemaal uit

WIERINGERWAARD - In een stolpboerderij aan de Sluizerweg in Wieringerwaard heeft vannacht een grote brand gewoed. Die ontstond rond 1.30 uur en breidde zich snel uit. De woning is van binnen helemaal uitgebrand, zo vertelt een omstander aan NH Nieuws.

Volgens de brandweer gaat het om een leegstaand pand en was er niemand aanwezig toen de vuurzee uitbrak.

De brandweer zette een hoogwerker om het vuur van bovenaf te blussen, is te lezen in een tweet van de Veiligheidsregio. Zo werd voorkomen dat de brand zich verder uitbreidde.

Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend.