'Schoten' in Beverwijkse woonwijk blijkt dakraam: "Iets te hard dichtgeslagen"

BEVERWIJK - Buurtbewoners schrokken even op nadat ze vanavond harde knallen hoorden in hun Beverwijkse straat. De politie werd ingeschakeld en eenmaal in de Kees Speenhofflaan aangekomen, bleek het niets ernstigs te zijn: "Vermoedelijk heeft iemand zijn dakraam iets te fanatiek dichtgeslagen."

Dat zegt de politie tegen NHNieuws. "Er was een melding van een mogelijke schietpartij."

De woordvoerder kon er wel om lachen. Volgens een getuige kwamen er agenten met kogelwerende vesten. De politie zou het 'plaats delict' na een halfuur hebben verlaten.