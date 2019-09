Hoge bloeddruk en slaappillen voor Mirjam door heftige bromtonen: "Verschrikkelijk"

AMSTERDAM - Het is nooit echt stil bij Mirjam Niemans thuis. De Amsterdamse heeft sinds 2015 last van bromtonen; al vier jaar lang wordt er namelijk in haar straat gewerkt aan de aanleg van grote waterpompen voor een nieuw gemaal. Het is zelfs zo erg dat ze aan de medicijnen zit en haar bloeddruk gestegen is. "Het is niet alleen een geluid, je voelt het ook in je lichaam."

"Ik moet maar zorgen dat ik een muziekje aanzet om de dag door te komen. Want als je geen tv of muziek aan hebt, dan hoor je de hele tijd die toon", vertelt Mirjam aan NH Nieuws.

Constant moe

De werkzaamheden vinden voor een groot deel ondergronds plaats. Door de lage tonen slaapt ze niet meer goed, waardoor ze constant moe is. Ook heeft ze last van hartkloppingen en hoofdpijn. Het liefst vlucht Mirjam naar haar tuinhuisje. "Je merkt dat je je niet lekker voelt. Ik vind het verschrikkelijk. Je huis is niet meer je veilige rustpunt. Ik heb een tuinhuisje, ik ga het liefste daarheen, maar je moet toch ergens slapen."

Lees ook: Verband tussen mysterieuze bromtoon in West-Friesland en gastransport

Niet iedereen hoort de bromtoon in haar huis, je moet er een bepaalde gevoeligheid voor hebben om het te horen. Vooral hooggevoelige mensen hebben er last van. Ze wil heel graag verhuizen, maar dat is bijna onmogelijk: daar heeft Mirjam namelijk het geld niet voor. "Ze zouden eigenlijk een soort omkast om de werkzaamheden moeten plaatsen."

Lees ook: Raadselachtige bromtoon houdt meer bewoners in West-Friesland wakker

Het RIVM heeft vorig jaar twee onderzoeksrapportages gepubliceerd, waaruit blijkt dat 8,1 procent van de bevolking enige mate, en 2,2 procent ernstige hinder van bromtonen ondervindt. Dat komt overeen met ongeveer 1,7 miljoen mensen in Nederland.

Ook last van lage bromtonen?

Heb je net als Mirjam last van lage bromtonen? Dan behoor je tot een flinke groep: uit een onderzoek van het RIVM blijkt namelijk dat zo’n tien procent van de Nederlanders wel eens laagfrequent geluid hoort. NH Nieuws wil, samen met de andere regionale omroepen en de NOS, graag weten waar in onze provincie mensen last hebben van dit laagfrequent geluid. Doe mee met de enquête en help ons om het probleem in kaart te brengen.