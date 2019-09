AZ wint voor het eerst sinds 2011 weer in De Kuip

ROTTERDAM - AZ heeft donderdagavond de inhaalwedstrijd tegen Feyenoord vrij eenvoudig met 3-0 gewonnen; voor Feyenoord de eerste nederlaag in de competitie. Boadu scoorde voor rust en Stengs kort erna. Idrissi bepaalde de eindstand in de 83e minuut op 0-3. Het was voor AZ de eerste zege in De Kuip sinds 2011.

AZ opende sterk en trok vanaf het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Kamphuis het initiatief naar zich toe. Vooral via de linkerkant kwamen de Alkmaarders een aantal maal gevaarlijk door. Het zorgde voor veel onrust in het strafschopgebied va Feyenoord en kansen voor Stengs en Sugawara.

Toornstra op de lat

Pas in de 21e minuut werd de thuisploeg voor het eerst gevaarlijk met een schot van Berghuis dat via een AZ-speler in het zijnet verdween. In de daaropvolgende corner schoot Toornstra vol op de lat en moest Bizot redding breng op een schot van dichtbij van Narsingh. AZ had het in deze fase lastig. Bizot redde zowel op een schot van Kökcü als Berghuis. Tussendoor testte Stengs Vermeer nog een keer.

Boadu 0-1

Vijf minuten voor rust kwamen de Alkmaarders op voorsprong. Een schitterende aanval over de linkervleugel via Idrissi en Wijndal eindigde voor de goal van Feyenoord waar Boadu de 0-1 binnentikte. Een dreun voor de Rotterdammers waar bij Berghuis de stoppen doorbrandde. Hij verdiende de rode kaart voor een tackle van achteren op Koopmeiners, maar ontsnapte met geel. De VAR in Zeist, Danny Makkelie, greep niet in.

Stengs 0-2

De tweede helft was nog geen vijf minuten oud of Stengs kon vanaf een meter of twintig ongehinderd uithalen en de bal in de linkerbenedenhoek schuiven: 0-2. Die klap kwam Feyenoord niet meer te boven. De enige echte kans die de ploeg van Jaap Stam nog kreeg was voor Narsingh, maar die verprutste die door de bal hoog over te schieten.

Derde plaats

AZ kwam niet meer in de problemen en speelde de tweede helft eenvoudig uit. De 0-3 van Idrissi in de 83e minuut strooide nog wat extra zout in de Rotterdamse wonden. De overwinning van AZ is de eerste in De Kuip sinds 2011. AZ klimt naar de derde plaats op de ranglijst met zestien punten uit zeven duels. De achterstand op Ajax en PSV bedraagt slechts één punt. Feyenoord blijft tiende met tien punten.

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Geertruida, Botteghin, Ié, Haps; Tapia (Burger/68), Toornstra, Kökcü (Larsson/62); Berghuis, Narsingh, Sinisterra (Bannis/79)

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Vlaar, Wuytens, Wijndal, Midtsjö (Clasie/78), Sugawara, Koopmeiners; Stengs (Druijf/88), Boadu (De Wit/80), Idrissi