Gemeenten tegen fusie tussen afvalverwerkers HVC en AEB

CASTRICUM - Castricum, Uitgeest, Heiloo en Bergen willen geen fusie van afvalverwerker HVC met het noodlijdende Amsterdamse AEB. Een onderzoek hiernaar willen zij niet afwachten.

Dat maakte burgemeester Toon Mans van Castricum bekend in een brief aan de gemeenteraad. Castricum is één van de 50 aandeelhouders van het Alkmaarse HVC, de gemeente heeft een gezamenlijk afvalbeleid met Uitgeest, Heiloo en Bergen. Ook deze gemeenten zijn tegen de deal. De stem van Castricum is als kleine aandeelhouder beperkt.

Op dit moment loopt er een onderzoek naar de mogelijkheid om te fuseren, maar daar wil burgemeester Toon Mans niet op wachten, zo vertelt hij:

De Amsterdamse afvalverwerker AEB heeft een grote schuld van 114 miljoen euro. De gemeente Amsterdam reserveert 65 miljoen euro om een toekomst voor AEB te financieren. De problemen begonnen toen het bedrijf de helft van de vuilverbrandingsovens moest stilleggen. Om het afval toch kwijt te kunnen, wordt nu Amsterdams afval onder andere naar de vuilstort bij Nauerna gebracht.