Heemsteedse Zuster Laeta Wessel viert haar eeuwfeest: "Regelmaat en blijven bewegen!"

HEEMSTEDE - "Nou, het voelt niet heel anders dan toen ik negentig werd!" Ze is vandaag honderd jaar geworden, Laena Wessel, Zuster in de orde Augustinessen in Heemstede. Of kunnen we haar beter 'non' noemen? "Nee, dat hoeft niet. Dat klinkt een beetje minderwaardig."

Laeta komt uit een gezin van elf kinderen. Ze werd als zesde geboren en had vijf broers en vijf zussen. Op de kast in haar woning in de zustersflat, die ze zelf liever 'serviceflat' noemt, staan de foto's van het gezin. "De oudste werd tweeënnegentig, ik heb ze allemaal overleefd."

Scherpe geest

"Weet je trouwens wat 'Laeta' betekent?" vraagt ze. "Dat staat voor blijdschap." En die naam past haar goed. Zuster Laeta gaat nog steeds vrolijk door het leven, je zou aboluut niet zeggen dat ze honderd jaar is. Ze is scherp van geest en alle ledematen bewegen nog soepel. "Ik heb ook aan yoga gedaan hoor", lacht ze. "Dat is echt heel erg goed voor je lichaam."

Ze gymt regelmatig en volgt dagelijks een vast schema. "Ik sta op, ga ontbijten, dan bidden we samen, vervolgens lees ik de krant, maak de puzzel, de morgen is zo om." Ze adviseert alle ouderen om te blijven bewegen en vooral om naar buiten te gaan. "Het maakt niet uit waar naartoe, als je maar gaat."

De auto heeft ze inmiddels moeten inruilen voor een scootmobiel. "Echt een prima formaat, je kunt er alle winkels mee in rijden." Regelmatig gaat ze erop uit om in Heemstede boodschappen te halen voor zichzelf en de andere zusters.

Lees ook: Zandvoorter Frits (100) sport nog bloedfanatiek: "Of ik een sixpack heb? Wat is dat?"

Mensen helpen

Zuster Laeta merkte tijdens haar tienerjaren al dat ze wat anders was dan haar leeftijdsgenoten. "Ik vond feestjes wel gezellig, maar niet wanneer iedereen ging drinken. Daar vond ik niks aan. Ik heb wel twee vriendjes gehad, maar die vonden dat ik ze te diepe vragen stelde." Ze wilde mensen helpen en op haar negenentwintigste werd ze 'zuster'. Als (wijk)verpleegster hielp ze de zwakkeren, vooral in ziekenhuizen, waaronder in Rotterdam en Baarn. Ze mocht voor haar werk zelfs een keer bij Koningin Juliana over de vloer komen. "De wachters gingen allemaal in de houding staan toen ik aankwam, dat vergeet ik nooit meer", lacht ze en doet nog even voor hoe dat eruit zag.

Wonder

Dat ze vandaag haar honderdste verjaardag met familie, vrienden en zelfs de burgemeester mag vieren, mag gerust een wonder heten. Toen ze achtentwintig was, werd ze namelijk ernstig ziek. Een zeer schadelijke bacterie sloopte haar lichaam. Ze woog nog maar dertig kilo en toen kwam dat visioen, terwijl ze op een ziekenhuisbed lag. "De zuster zag dat ik stervende was en riep dat ik terug moest komen. Maar ik zag een helder licht, rook de geur van bloemen en had nergens meer pijn." Toch lukte het de zuster om Laeta weer bij kennis te krijgen. "Het scheelde niet veel."

Geloof

Ruim zeventig jaar heeft ze dus vol voor haar geloof geleefd en haar helpende hand talloze keren uitgestoken. Bidden doet ze nu drie keer per dag, thuis of in de kapel. "Ik bid voor iedereen. Soms vragen mensen of ik voor ze wil bidden en dan doe ik dat." Ze stelt zichzelf de vraag wat de hemel nu precies inhoudt en wie God is. "Ik weet zeker dat er meer is, maar ik kan het moeilijk in woorden omschrijven. Soms overkomen je je dingen in je leven waar je versteld van staat en dan wordt dat gevoel weer bevestigd."

Zuster Laeta Wessel en haar omschrijving van God





Vandaag viert ze haar honderdste levensjaar en dan gaat ze gewoon al puzzelend en bewegend door naar de honderd-en-één. "Als het net zo goed gaat als van negentig naar honderd, dan kan het ook van honderd naar honderd-en-tien", lacht ze.

Voor meer nieuwsverhalen uit Haarlem en omgeving, kijk hier.