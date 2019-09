'De Kop vol muziek' brengt al 15 jaar concerten naar de intimiteit van kleine kerken in de Noordkop

TWISK - Komend weekend komt het vijftiende seizoen met bijzondere concerten op stoom in vier mooie, kleine kerken in het Noorden van de Provincie. Van klassiek tot modern, alles komt voorbij. Omdat publiek en artiesten dicht op elkaar zitten, hebben de voorstellingen een heel intieme sfeer.

De culturele organisaties in de kerken van Hippolytushoef, Twisk, Valkkoog en Winkel hebben de krachten gebundeld in De Kop vol muziek, om zoveel mogelijk mooie muziek te laten horen. "Kerken zijn heel fijne locaties", zegt Marianne Pruijssen van de Stichting Culturele Activiteiten Hippolytuskerk, "Het zijn vaak oude gebouwen en hebben een fantastische akoestiek"

René Smit doet dit jaar voor het eerst mee. Sinds 2017 is hij eigenaar van de Nederlands Hervormde-kerk in Twisk. Samen met zijn vrouw hebben ze het gebouw, met behoud van veel oorspronkelijke elementen omgebouwd tot Theaterkerk. "Als je hier met honderd mensen een concert meemaakt, dan zit je zo dicht op de artiest, en die vinden dat over het algemeen ook weer heel fijn"

Samenzijn

De vier organisaties werken samen om elkaar aan te vullen en te versterken wat het muzikale aanbod betreft. "De meeste kerken zijn natuurlijk in eerste instantie Godshuizen maar vervullen daarnaast ook vaak een belangrijke maatschappelijke functie in het dorp. Ze zijn daarbij belangrijk voor het samenzijn", vertelt Pruijssen.

"Ik ben heel blij dat ik mee doe. Het is goed om ervaringen uit te delen", zegt Smit, "Samenwerken, dingen van elkaar leren en hopelijk kunnen we het publiek zo nog meer aan ons binden". In Twisk hebben ze het eerste concert er inmiddels op zitten. Komend weekend komt Tangerine spelen.

In Hippolytushoef speelt zondag een trio met hobo's. De kerken van Valkkoog en Winkel beginnen in oktober met hun programma. "We hebben er weer erg veel zin in", zegt Pruijsen, "Van de zomer was het stil maar nu de eerste concerten weer beginnen, begint het weer te kriebelen, dat is ontzettend leuk."