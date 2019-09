Gaslek in straat Haarlem, brandweer zet straat af

HAARLEM - Aan de Tempeliersstraat is vanmiddag tijdens werkzaamheden een gaslek ontstaan. De weg is hierdoor afgezet.

In de omgeving is de gaslucht goed te ruiken. Naast de Tempeliersstraat is ook de Van Eedenstraat afgezet.





De brandweer heeft een waterscherm opgezet bij de kapotte leiding om het gevaar te beperken. Medewerkers van Liander zijn bezig om de druk van het stukke deel te halen. De verwachting is dat dit nog enkele uren kan gaan duren.

Vanwege de leidingbreuk zijn enkele straten in de omgeving afgesloten.