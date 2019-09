Video: dit zijn de nieuwste bewoners van Stichting Leeuw! "We zitten nu vol!"

ANNA PAULOWNA - De nieuwe leeuwen Elsa en Cesar maken het goed. "De dierenarts moet ze nog komen bekijken, maar op het eerste gezicht mankeren ze niets", aldus verzorger Sandra Kuijmans. Alleen: het stel moet wel langer dan normaal in quarantaine blijven, want alle hokken zitten op dit moment vol.

Gisteren kwam het Poolse stelletje naar Anna Paulowna. De eigenaren hadden de dieren al van jongs af aan in particulier bezit. Nadat de man de gevangenis in moest, kon de vrouw niet meer in haar eentje zorgen voor Elsa en Cesar, waarna ze besloot de beesten weg te doen.

"Ze zijn niet mager of wat dan ook. Binnenkort plaatst de dierenarts een implantaat bij Elsa zodat ze voorlopig geen kindjes kan krijgen", legt Sandra uit.



Normaal zitten leeuwen een maand in quarantaine om te wennen, maar waarschijnlijk moeten deze twee wat langer in hun hok blijven. "De hokken zitten namelijk vol. Elsa en Cesar zouden eigenlijk iets later naar ons toe komen, maar het geld was daar op."

Afrika

De vier leeuwen Simba, Isolde, Hugo en Ambra (twee koppeltjes) gaan binnenkort weg bij Stichting Leeuw - naar Afrika -, dus het wachten in op hun vertrek. "Hopelijk kunnen zij met een week of zes die kant op. Dan is er weer ruimte voor de nieuwe twee."

Remy gaat voorlopig nog níét naar Afrika, aldus Sandra. "We willen wachten tot hij twee jaar oud is; hem goed op zien groeien. De anderen hebben voorrang."

