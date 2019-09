Radiopiraat valt met truck én Henk Wijngaard Mediapark binnen: "Draai meer piratenhits!"

HILVERSUM - Opvallend bezoek vandaag op het Hilversumse Mediapark: rond het middaguur kwam een grote vrachtwagen aan met daarin volkszanger Henk Wijngaard. Het bleek te gaan om een ludiek protest om meer aandacht te vragen voor het Nederlandstalige lied.

De actie komt uit de koker van de Drentse radiopiraat Olympia Radio. De zender vindt dat de Hilversumse landelijke radiostations te weinig piratenhits draaien.

Daar moet volgens hen verandering in komen. "Enige tijd terug bleek al dat nog geen 5 procent van muziek gedraaid door landelijke radiozenders Nederlandstalig is. Met ons online station proberen wij tegenwicht te bieden en zijn we wereldwijd beschikbaar. Toch hopen we met deze actie op het Mediapark ook de grote landelijke stations zover te krijgen om het Hollands repertoire meer te omarmen", vertelde Jerrel Arkes van Olympia Radio.

Henk Wijngaard

De radiopiraat nam Henk Wijngaard mee om een paar van zijn grootste hits te zingen en het protest luister bij te zetten. En dus klonken 'Met de vlam in de pijp' en 'Hé Suzie' door de in allerijl neergezette speakers. De actie trok veel bekijks van toevallige passanten.