Gouden jubileum voor 'mooiste skibaan van Nederland': "Je waant je hier in Oostenrijk"

BERGEN - In 1969 zocht skivereniging Il Primo een plek om te kunnen trainen, wat uiteindelijk resulteerde in een helling in de bossen van Bergen. Het was de allereerste kunstskibaan van Nederland. Nu, vijftig jaar later, is de baan er nog altijd niet weg te denken.

"Het is een fantastisch jubileum", vertelt voorzitter Lex Verweij trots. "Zo'n 25.000 skiërs hebben het hier geleerd, want de techniek is op zo'n baan ontzettend belangrijk. Eenmaal in de sneeuw gaat het dan zoveel makkelijker. En dat we dat voor al die leden hebben kunnen doen, dat is ons geheim."

In al die jaren is er wel het een en ander veranderd. "We zijn begonnen zonder lift. Moesten we aldoor omhoog klauteren", lacht erelid Ruud Tammes. "Naderhand is er een lift gekomen en zijn we steeds meer verbeterd."

Inmiddels ligt de tweede kunstskibaan aan de Zwarteweg. "De eerste was op palen, bovenop een openluchttheater. Daarna is er zand gestort en zijn de matten daaroverheen gelegd. Je skiet nu tussen de bomen."

'Net Oostenrijk!'

En nog altijd wordt er regelmatig van de helling gesjeesd. Niet zo gek, volgens Verweij en Tammes. "Je waant je namelijk echt in de bergen hier. Het lijkt haast wel alsof je in Oostenrijk zit!"

Voor de toekomst denkt de club aan uitbreiding van de activiteiten. Ook is er extra grond gekocht, waarmee de baan bovenaan twintig meter langer kan worden. "We zijn daarover in overleg met de gemeente", ligt Verweij toe.

Vrijdagavond viert de club haar gouden feest met een reünie in de stübe op de Bergense skibaan.