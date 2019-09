Diep geschokt door beschoten huis in Hilversumse woonwijk: "Sta nog te trillen op mijn benen"

HILVERSUM - Bewoners van de Jacob van Heemskerckstraat zaten vannacht rechtop in hun bed toen twee kogels door de voorruit van een woning werden geschoten. Terwijl de politie onderzoek doet, zit de schrik bij de omwonenden er goed in. "Ik ben nog steeds een beetje bang".

Een bewoonster die achter het getroffen huis woont, werd wakker van de twee knallen. "Mijn man en ik zaten gelijk rechtop in bed. Eerst dacht ik dat het misschien in mijn eigen huis was, maar toen ik later naar buiten keek zag ik dat de politie alles had afgezet. Ze droegen kogelvrije vesten en waren met honden."

Vandaag heeft de politie als onderdeel van het buurtonderzoek meerdere bewoners uit de straat gesproken, maar aan het begin van de middag was er geen politie meer aanwezig. Een vrouw die om de hoek woont en haar hond uitlaat, heeft nog niets van het nieuws meegekregen. "In deze buurt?", vraagt zij zich hardop af. "Dat is schokkend. Ik woon hier sinds februari en heb niet het idee dat hier conflicten of ruzies zouden spelen."

Luchtbuks

Toch laat een man uit hetzelfde flatgebouw weten dat ook zijn raam eerder kapot is geschoten. "Ze hebben mijn huis enkele jaren geleden beschoten met een luchtbuks. Dat is veel minder gevaarlijk, maar ik kan me wel voorstellen hoe de mensen die daar zich wonen nu voelen." De twee gebeurtenissen lijken vooralsnog niets met elkaar te maken te hebben.

De bewoners van het huis wilden niet reageren tegenover NH Nieuws, maar meerdere buurtgenoten verklaren dat de getroffen bewoners binnenkort zouden gaan verhuizen. Het onderzoek van de de politie is nog in volle gang, getuigen kunnen zich melden.