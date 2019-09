Lange Frans was stiekem al maanden samen met Baas B: "Eindelijk weer koffiedrinken"

AMSTERDAM - Lange Frans is met Baas B. al maanden in het geheim aan het oefenen voor hun comeback samen. Dat onthult de rapper in het programma Spitstijd van NH Radio. "We konden alleen maar sneaky thuis afspreken, maar nu kunnen we eindelijk ergens een kop koffie drinken!"

Begin deze maand werd bekend dat het rapduo - echte namen Frans Christiaan Frederiks en Bart Zeilstra - weer gaat optreden. Aan het begin van de jaren nul scoorden ze hit na hit met nummers als: Zinloos, Moppie en Ik breek je nek.

Volgens Frans reageerden veel mensen blij. "De mensen die onze liedjes vroeger luisterden, waren soms nog te jong om naar onze concerten te gaan."

Zo spontaan als deze comeback lijkt, was 'ie niet. "Het stond natuurlijk al tijden in de planning, daar ga ik tegen jullie niet over liegen. Privé stonden we al naast elkaar; al acht maanden ofzo."

Vrouw kidnappen

Volgens de Amsterdammer speelde hij het liedje 'Mee naar Diemen Zuid' evengoed wel, de afgelopen jaren. "Dat nummer helpt goed om lokale vrouwen te kidnappen naar je woonplaats."

