Automobilist bekneld na ernstig ongeluk in Zwaagdijk-Oost

ZWAAGDIJK-OOST - Op de Markerwaardweg in Zwaagdijk-Oost is vanmiddag een automobilist met haar wagen tegen de paal van een verkeerslicht aangereden.

Rond 14.00 uur reed de bestuurster door een nog onbekende oorzaak in op de paal. Ze kwam bekneld te zitten in het voertuig en moest hier uit worden gesneden door de brandweer.

De automobilist is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Of zij de enige inzittende van de auto was, is nog onbekend. De ongevallenanalyse doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.