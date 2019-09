Man die in beslag genomen drugs stal van politie nog spoorloos

HILVERSUM - De man die twee weken geleden tijdens een aanhouding in Hilversum drugs stal uit een politieauto, is nog altijd niet gevonden. Dat meldt de politie.

De man stal op maandag 9 september pakketjes met nog onbekende drugs die de politie even daarvoor in beslag had genomen van een automobilist op de Soestdijkerstraatweg, vlak voor het MBO College.

De aanhouding van de automobilist verliep niet zonder slag op stoot: er ontstond een gevecht tussen de man en de politie. Bij dat gevecht vielen er plots pakketjes met drugs op straat. De politie vroeg een omstander die pakketjes op te rapen en ze in de politieauto te leggen. De omstander deed dat netjes, maar een andere man ging vervolgens met de drugs aan de haal.

Nog niet gemeld

De stelende man staat op camerabeelden. Meteen na het voorval riep de politie de dader al op zich te melden, maar dat heeft hij tot nu toe niet gedaan. De politie laat weten dat het onderzoek naar de man nog loopt. De camerabeelden worden nog niet openbaar gemaakt, maar een woordvoerder van de politie sluit niet uit dat dat later alsnog gebeurt om te man te pakken.