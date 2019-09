Burgers Muiden willen bouw McDonalds stilleggen

MUIDEN - Een aantal inwoners van Muiden stapt naar de rechter om de bouw van een nieuwe McDonalds aan de A1 stil te laten leggen. Ze doen dit omdat ze van mening zijn dat er eerst bomen en struiken moeten worden geplant, zodat er een natuurlijke afscheiding is tussen het restaurant en het Vestingstadje.

Op de parkeerplaats De Hackelaar langs de A1 wordt het sinds eind augustus gebouwd aan een nieuwe vestiging van de McDonalds. NH Nieuws besteedde al eerder aandacht aan het feit dat de bouwer zonder vergunning begonnen was. Volgens omwonenden had de vergunning überhaupt niet mogen worden afgegeven, omdat er volgens hen in het bestemmingsplan staat er pas gebouwd kan worden als het restaurant door door groene beplanting aan het zicht onttrokken wordt.

Op dit moment is de afscheiding niet meer dan een kleine ophoging met lage en deels uitgedroogde struiken erop. Ooit stond er een grote bomenrij, maar die is gekapt. In plaats daarvan moet volgens het bestemmingsplan, zo meent omwonende Albert Adams, een nieuwe rij bomen en struiken worden geplant. "Al drie jaar worden er pogingen ondernomen om een goede afscheiding terug te krijgen, maar tot op heden is dat niet gelukt." Later dit jaar is ook het planten van knotwilgen voorzien, maar dat is volgens de Muiders te weinig.

Bouw niet verder

De gemeente Gooise Meren meent dat de bouwvergunning voldoet aan het bestemmingsplan, zo liet de wethouder al eerder weten. Recent overleg tussen de partijen heeft niets opgeleverd en daarom stapt een aantal omwonenden nu naar de voorzieningenrechter. "Het doel is het besluit te schorsen. Dat zou betekenen dat de bouw op dit moment niet verder kan gaan, totdat de afscherming gerealiseerd is."

De jurist heeft goede hoop dat dat de rechters de burgers van Muiden gelijk geven. "Ik denk zeker dat er een kans is. Juist omdat de gemeenteraad zelf in het bestemmingsplan heeft vastgelegd, dat het belangrijk is om de landschapsinrichting eerst uit te voeren voordat er bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Dan kan een college daar ook niet zomaar vanaf wijken."

Komende dinsdag dient de rechtszaak bij de rechtbank van Utrecht.