Soap rondom Roscello Vlijter duurt voort: Telstar-speler moet in Suriname blijven

VELSEN-ZUID - Het leek er gisteren even op Telstar-speler Roscello Vlijter na twee weken eindelijk weer Suriname kon verlaten. De Surinaamse aanvaller is zijn paspoort tijdens de interlandperiode kwijtgeraakt en komt daardoor het land niet uit. Gisteren leek het dan eindelijk te kunnen, maar op het laatste moment ging het toch niet door.

"Het is langzamerhand wel een merkwaardig en ongelovig verhaal," laat Telstar-trainer Andries Jonker weten. Begin september speelde Vlijter twee interlands in Suriname en sindsdien moet Jonker het zonder hem doen in Velsen-Zuid. Inmiddels heeft hij zijn benodigde papieren rond gekregen en zodoende dacht hij gisteren weer af te reizen naar Nederland, maar op het laatste moment ging het toch niet door. De Surinaamse voetbalbond wil namelijk geen ticket voor hem betalen omdat hij zelf zijn paspoort is kwijtgeraakt.

Oplossing

Omdat Vlijter op zaterdag 5 oktober weer in Suriname moet zijn voor een interland, is er besloten hem voorlopig nog even daar te houden. "Om nou in één week heen en weer te vliegen en hier een paar keer te trainen, is ook onzin," aldus Jonker. Telstar laten opdraaien voor de kosten van het vliegticket is volgens Jonker geen optie. "Ik denk dat de financiële mogelijkheden van deze club bekend zijn en ik denk dat Telstar niet in de positie is om een ticket voor Roscelle te betalen om hem een week hier te hebben en hem vervolgens weer twee weken af te staan. Ik denk dat wij het geld dan beter aan belangrijkere en zinvollere dingen kunnen besteden."

Niet eerder meegemaakt

Dat de situatie erg vreemd is, is een understatement. Jonker heeft dit nog niet eerder meegemaakt bij een club. "Spelers kwamen weleens later terug omdat ze nog even bij familie wilden zijn. Met name bij spelers uit Zuid-Amerika gebeurt dat met enige regelmaat bij de topclubs dat spelers iets te laat terugkomen, maar niet door dit soort dingen," blikt Jonker terug op zijn eigen trainerscarrière.