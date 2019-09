Haarlemse huisarts ondersteunt overbelaste artsen met nieuw initiatief

HAARLEM - De Haarlemse huisarts Claire Loots en haar collega, de socioloog Heleen Esser, lanceren vandaag Leading Doctors om de overbelaste zorg van binnenuit aan te gaan pakken. De werkdruk onder doktoren komt volgens Loots mede door de heersende cultuur in de zorg. Loots en Esser gaan artsen helpen zich te wapenen met trainingen, workshops en masterclasses.

Ze willen zoveel mogelijk artsen het liefst in groepen begeleiden en ze zo ook 'Leading Doctor' te laten worden.

Passie en bevlogenheid

Vanmiddag wordt het initiatief gelanceerd in Amsterdam. Loots gooit de knuppel in het hoenderhok: "Het is te makkelijk om te zeggen dat de werkdruk door de regeldruk en extra administratie komt. En dat we daar maar mee moeten leven. Het is niet onwaar, maar ook niet het volledige antwoord. De werkdruk komt ook door de heersende cultuur. Naarmate de jaren vorderen, worden de passie en bevlogenheid van artsen minder. Dat vind ik raar."

Loots en de andere initiatiefnemers willen artsen preventief helpen om de juiste oplossing te vinden om die passie en bevlogenheid vast te houden. Zij moeten waken om zich niet mee te laten sleuren in de cultuur van de zorg.

Loots: "Een op de vijf artsen voldoet aan de criteria van burn-out en uit onderzoek weten we dat dat directe negatieve gevolgen heeft voor de patiëntenzorg. We zijn als artsen de hele dag bezig met brandjes blussen en staan te weinig stil met hoe we het vak eigenlijk willen uitvoeren. De workshops en trainingen zijn preventief bedoeld. Ze zijn erop gericht om te zorgen dat we ons werkplezier behouden."

Werkdruk

Leading Doctors wil ervan af dat artsen meegaan in de heersende cultuur en iets anders de schuld geven van hun werkdruk. "Wij leren artsen om te kijken naar wat ze wél kunnen doen. Wat kan je zelf betekenen voor bijvoorbeeld je patiënten? Het is niet goed om te zeggen dat het lastig is om zinnige zorg te geven omdat dat door het systeem niet kan."

Te grote werkdruk ligt op de loer in de zorg. Veel zorgprofessionals ervaren volgens Loots hoge druk en kunnen niet de zorg leveren die zij willen leveren.

Loots: "Artsen zijn altruïstisch, hebben een hoog streefniveau en er is een cultuur van 'niet lullen maar poetsen.' Het is een vak dat emotioneel belastend kan zijn. Iedere patiënt goede aandacht geven en goede zorg verlenen staan onder druk. Veel artsen vinden het lastig om onder die omstandigheden dagelijks de regie te houden over hun werk. Wij leren artsen te kijken naar wat ze zelf kunnen doen om hun werkplezier te behouden en daardoor betere patiëntenzorg te kunnen leveren."

Menselijkheid

De Leading Doctors willen er met elkaar voor zorgen dat 'de menselijkheid in de zorg stap voor stap verder ondersteund wordt waardoor de zorg uiteindelijk effectiever, kwalitatiever, meer waardengedreven en klantvriendelijker wordt.'