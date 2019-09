Bestelbus staat niet op rem en rijdt onder neus eigenaar het water in

DEN OEVER - Een bestelbus stond vanochtend kennelijk niet op de rem, want hij reed rond 11.15 uur onder de neus van de eigenaar het water bij Den Oever in. De wagen was total loss.

De hulpdiensten wisten aanvankelijk niet of de bestuurder nog in de auto, die op het punt van zinken stond, zat.

Gelukkig bleek hij niets te mankeren: nietsvermoedend zat hij in de kantine van de visafslag. Wel moest hij machteloos toezien hoe zijn water uit het water werd getakeld en door een bergingsbedrijf werd meegenomen.