Kinderen knutselen voor jeugdoptocht Alkmaar Ontzet: "Het is heel speciaal"

ALKMAAR - De kinderen van groep 7 en 8 van basisschool De Driemaster waren de afgelopen woensdagmiddagen druk in de weer met knutselen. Ze doen voor de eerste keer mee aan de jeugdoptocht tijdens Alkmaar Ontzet. Ze proberen hun praalwagen, een driemaster, zo mooi mogelijk te versieren.

Tijdens het Alkmaar Ontzet op 8 oktober wordt de victorie op de Spanjaarden in 1573 herdacht met jong en oud. Er wordt samen zuurkool gegeten en er wordt gedanst tot in de late uurtjes. Een van de hoogtepunten van de dag zijn toch wel de optochten door de binnenstad.

Het thema voor de jeugdoptocht is dit jaar 'Tadaaa...wie ben ik?'. De kinderen van de Driemaster verbeelden hun eigen talent. "Ik hou van turnen dus ik ga samen met vriendinnen wat turnoefeningen doen", vertelt een van de leerlingen.

Herinneringen

Juf Bianca Boerlage helpt de kinderen een handje met het knutselwerk. Ze is al jaren betrokken bij de organisatie van de jeugdoptocht. Ze vindt dat meer kinderen uit Alkmaar mee moeten doen aan met de optocht. "Je ziet dat de optocht elk jaar korter wordt en dat is zo jammer. Eigenlijk vind ik dat de jeugdoptocht erbij hoort als je als kind op een Alkmaarse school zit. Hoe leuk is het om later als volwassende te zeggen dat je vroeger met de jeugdoptocht hebt meegedaan. Het zijn prachtige herinneringen voor later."

Aan het enthousiasme van de kinderen van De Driemaster ligt het in ieder geval niet. "Er komen heel veel mensen kijken, mijn ouders ook", vertelt een van de leerlingen. "Het is best wel spannend dat er ook vreemde mensen komen kijken." Een andere leerling is blij dat ze bij het feestje kan zijn. "Het is altijd heel erg gezellig en het is toch speciaal, niet iedereen mag dit natuurlijk."