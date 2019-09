'Geen parkeerplaats op oude ijsbaan': Texelaars starten petitie tegen gemeenteplannen

TEXEL - De gemeente Texel wil de ijsbaan in Den Burg gaan inrichten als parkeerterrein. Ook wil de gemeente de plek benutten voor evenementen als de kermis en het circus. Een groep Texelaars keert zich tegen de plannen. Zij vinden dat er al genoeg parkeerterreinen in de buurt zijn en zijn een petitie gestart.

De Texelaars willen dat het gebied groen blijft en een meer parkachtige invulling krijgt. "Als je hier een parkeerterrein van maakt, dan krijg je een hoop overlast. Ik woon zelf bij een parkeerterrein en daar vind je papier, peuken, luiers en zelfs poep!", vertelt Pieternel Geurtz.

'Niet doen'

Geurtz is een van de initiatiefnemers van de petitie tegen de plannen om de ijsbaan in te richten als parkeerterrein voor zo'n honderd auto's. "Ik snap dat er een parkeerprobleem is, maar zo stimuleer je juist de komst van meer auto's. En bij de nieuwe sporthal is ook al een groot parkeerterrein aangelegd. Niet doen dus."

Volgens Geurtz heeft Texel de ijsbaan al jaren laten verwaarlozen en kon er bij een vorstperiode al niet meer op worden geschaatst. "De gemeente stuurt er al jaren op aan om dit terrein uiteindelijk een andere bestemming te kunnen geven. Wij zijn erg tegen wat ze nu willen."

Uitgelezen kans

Geurtz ziet liever dat de ijsbaan uiteindelijk een groene bestemming krijgt. "Er is hier al zo weinig park in Den Burg. Het is de uitgelezen kans om er een mooi groen park van te maken. Met meer bomen, met plek voor de jeugd om buiten te sporten, met een ondiepe waterplas in het midden waar bij strenge vorst toch nog kan worden geschaatst."

Toch ziet Geurtz ook nog mogelijkheden voor een parkeerterrein. "Ja, ondergronds. Graven en dan een ondergrondse parkeergarage aanleggen. Die kans heeft de gemeente al zo vaak laten liggen. Dat zou hier wel kunnen."

De petitie tegen parkeren op de ijsbaan is inmiddels door zo'n 350 mensen getekend. Op 10 oktober wordt de petitie aangeboden aan de wethouder.