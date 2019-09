Woning in Hilversum beschoten, bewoner ontdekt twee kogelgaten

HILVERSUM - Een woning aan de Jacob van Heemskerckstraat in Hilversum is vannacht beschoten. Dat meldt de politie.

De woning werd rond 3.15 uur vannacht onder vuur genomen. De bewoner van het huis hoorde twee schoten en zag even later twee kogelgaten in het raam zitten. Zelf bleef hij ongedeerd.

Van de schutter ontbreekt ieder spoor.

Buurtonderzoek

De politie doet volop onderzoek naar de zaak en hoopt dat buurtbewoners meer weten over de geloste schoten en mogelijk iets gezien hebben.