Zoon Halsema niet vervolgd voor wapenbezit

AMSTERDAM - De zoon van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema zal niet worden vervolgd voor verboden wapenbezit. Het Openbaar Ministerie stuurt de zaak door naar Halt voor de afdoening ervan. Dat meldt Peter Plasman, de advocaat van de 15-jarige jongen.

Plasman heeft de beslissing vernomen van de officier van justitie in Haarlem, die de zaak in onderzoek heeft gehad. Het parket Noord-Holland heeft het dossier van het OM in Amsterdam overgenomen, om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden.

Halsema’s zoon werd op 15 juli gearresteerd, toen hij met een vriend op een leegstaande woonboot in Amsterdam-Oost voor overlast zorgde. Het wapen dat hij bij zich had, zou hij hebben weggegooid toen de politie arriveerde. De kwestie kwam weken later via De Telegraaf naar buiten.

Verboden wapenbezit

De echtgenoot van Halsema, filmproducent Robert Oey, heeft onlangs in een interview in NRC Handelsblad gezegd dat het wapen van hem is. In dat vraaggesprek repte hij van een onklaar gemaakte revolver die werd gebruikt op filmsets. Het OM Noord-Holland verdenkt hem van verboden wapenbezit.