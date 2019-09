Man (91) valt, agent brengt boodschappen thuis op scootmobiel

SCHAGEN - Een 91-jarige man is gistermiddag gevallen met zijn scootmobiel in de Langestraat in Schagen. Bij zijn poging om over te steken, rolde hij te vroeg de weg op en werd hij geraakt door een auto. Hij brak zijn hand en kon daardoor zijn boodschappen niet meer thuis brengen. Maar daar wist de politie wel raad mee.

Een agent stapte op de scootmobiel en bracht, onder aanmoedigingen van omstanders, de boodschappen thuis.

Tekst gaat verder onder het filmpje.



De negentigplusser is naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist die de man schampte, reed aanvankelijk door omdat hij niets had gezien of gehoord. Iemand anders was daarop achter hem aan gereden en wees hem erop dat hij een oude man had aangereden. De bestuurder draaide toen gelijk om en bood aan de man zijn excuses aan.

Eind juli zat een politieagent uit Schagen ook al in een scootmobiel, maar toen was het niet geheel vrijwillig. Agent Kees Hol ging met pensioen en moest van zijn collega's in een booster over de Schager markt rijden. Dat paste volgens hen 'beter bij zijn huidige status'. Het leverde hem veel aandacht op van dagjesmensen.