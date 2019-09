Weinig zorgen om stikstofcrisis bij bouwbedrijven: "Werk genoeg"

NOORD-HOLLAND - Aannemers en bouwbedrijven in onze provincie maken zich, op een enkeling na, nog maar weinig zorgen over de stikstofcrisis. Dat blijkt uit een rondgang van NH Nieuws.

Thunnissen Groep uit Heemskerk maakt zich voorlopig nog geen zorgen. "We hebben nog geen bouwprojecten stilgelegd. De vergunningen zijn maanden geleden al aangevraagd. Misschien wordt het over een paar maanden wel lastig en als het nog een jaar duurt, is dat zeker vervelend, omdat we geen nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Maar tot nu toe is het geen probleem. Er is genoeg werk."

Geen zorgen

Ook andere aannemers en bouwbedrijven uit de provincie geven aan weinig van de stikstofcrisis te merken. Medewerkers van bouwbedrijven Geco uit Alkmaar, Van Lith uit Beverwijk, K. Dekker uit Warmenhuizen en aannemer L. van der Wal uit Den Helder laten weten geen bouwprojecten te hebben stilgelegd. Voorlopig maken ze zich ook nog geen zorgen over de gevolgen.

Bouwbedrijf Jan de Wit uit Haarlem zegt zelfs "helemaal niet bezig te zijn" met de stikstofcrisis. "Wij hebben er geen last van en nog geen bouwprojecten hoeven stilleggen. Voorlopig is er nog niets aan de hand, ook niet als het nog een paar maanden duurt." JéBé Bouw uit Purmerend geeft aan zichzelf te klein te vinden om problemen te ondervinden van de crisis: "Ik verwacht dat voornamelijk de grote bedrijven hier last van zullen hebben", aldus een medewerker.

Projecten geannuleerd

Onderaannemer Vroom uit Haarlem is één van de weinigen die aangeeft wél iets van de stikstofcrisis te merken. "We worden vaak ingehuurd door grote aannemers die landelijk opereren, zoals bijvoorbeeld BAM. Vanuit daar zijn wel een aantal projecten van ons geannuleerd. Maar echt zorgen maken we ons nog niet. Er is genoeg te doen."

Gebiedsontwikkelaar BPD en Verwelius (Huizen) geven aan wel hinder te ondervinden van de crisis. Hun projecten liggen niet stil, maar lopen wel vertraging op. "Wij hebben op dit moment 9 aanvragen voor vergunningen die nog niet zijn vergeven", aldus een mederwerker van BPD. De klanten zullen volgens beide bedrijven de meeste problemen ondervinden. "Er is geen zekerheid wanneer er met een bouw wordt gestart en wanneer deze zal worden opgeleverd. Er kan niets gepland worden", zegt de directeur van Verwelius.

Het probleem met stikstof



Waar komt stikstof vandaan?

Stikstof komt van nature - in kleine hoeveelheden - voor. Het is onmisbaar voor het leven, maar in de afgelopen eeuw is de hoeveelheid verdubbeld. Dat komt o.a. door het uitvinden van kunstmest, de verbranding van fossiele brandstoffen, het verkeer, de scheepvaart en de luchtvaart.



Waarom is dat erg?

Het stikstofoverschot is volgens veel ecologen het grootste probleem van de Nederlandse natuur, omdat er planten- en dierensoorten door verdwijnen. Daarnaast komt stikstof in ons grondwater en de zee terecht en tast het de ozonlaag aan. Ook is het schadelijk voor onze longen.



En nu?

Er is in de afgelopen jaren al veel gedaan om de uitstoot van reactieve stikstof te verminderen, maar het is niet genoeg. Daarom besloot de Raad van State in mei dat de aanpak drastischer moet: geen enkel project dat bijdraagt aan nieuwe stikstofuitstoot, krijgt nog een vergunning. In Noord-Holland zijn daardoor zeker 650 projecten getroffen. Hoe de toekomst eruit ziet, is nog onzeker.