De Peiling: Minister wil eind aan 'seksistisch' speelgoed

NOORD-HOLLAND - Minister Ingrid Van Engelshoven (emancipatie) wil dat er een einde komt aan rolbevestigend seksistisch speelgoed. Zulk speelgoed zou er voor zorgen dat vrouwen vast blijven zitten in parttime banen en zorgtaken.

Genderneutraal

De oproep van Van Engelshoven in het Algemeen Dagblad komt na de beslissing in in Frankrijk om speelgoed genderneutraal te maken. In speelgoedwinkels verdwijnen aparte afdelingen voor jongens en meisjes. Ook in reclamefolders mag niet meer apart met jongens en meisjesspeelgoed worden geadverteerd. Winkelpersoneel mag ouders niet meer vragen: ‘Is het voor een jongen of een meisje?’

Nederland

Van Engelshoven vindt dat de speelgoedadvertenties in Nederland vol staan met stereotypen, zoals avontuurlijke jongens en verzorgende meisjes. Het ministerie voert al overleg met uitgevers over het tegengaan van het gebruik van stereotypen in schoolboeken.

Ontwikkeling

Volgens de minister komen vrouwen door genderstereotypen ongewild vast te zitten in parttime banen en kunnen ze zich niet meer persoonlijk en professioneel ontwikkelen. En kunnen ze zelfs, door financiële afhankelijkheid, niet meer weg uit hun relatie als ze dat willen.

Wat vind jij?

Heeft de minister gelijk en moet speelgoed genderneutraal worden of niet? Waar speelde je vroeger zelf mee?

Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18.00 en 19.00 uur.

Bel of Whatsapp 088-8505152 als je mee wilt praten. Online reageren doe je op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail dan naar depeiling@nhnieuws.nl.