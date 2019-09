Politie onderzoekt schietpartij bij tabakszaak Amsterdam

AMSTERDAM - Een tabakszaak op de Pieter Calandlaan in Amsterdam is vannacht vermoedelijk beschoten. Na de schietpartij zouden er twee mannen op een scooter zijn weggereden.

Op foto's is te zien dat de omgeving van de zaak vannacht is afgezet door de politie. Volgens een getuige zou er tot twee maal toe zijn geschoten op de winkel. Ook zou er meermaals in de lucht gevuurd zijn.

Er is nog niemand opgepakt. De politie heeft de zaak in onderzoek.