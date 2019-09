Rommelige ochtend op A9: 20 auto's kapot door oprijplaat op snelweg

BADHOEVEDORP - Op de A9 richting Alkmaar bij Badhoevedorp zijn vanmorgen zo'n 20 auto beschadigd geraakt doordat er een oprijplaat op de weg is gekomen.

t Volgens weginspecteur Esther van Rijkswaterstaat staan de auto's op de vluchtstrook in een soort pechfile, omdat er "van alles wat er maar stuk kan gaan aan de bodem, velgen en banden" is geconstateerd bij de vele voertuigen. Ook staan er vrachtwagens zonder lucht langs de kant.

Geschrokken

Ook de eigenaar van de losgekomen oprijplaat heeft zich gemeld. Volgens de weginspecteur zijn de mensen met schade aan hun auto erg geschrokken. "Deze klus gaat wel even duren."

Ondanks de behoorlijke schade staat er verder geen grote file op de weg; de vertraging is momenteel zo'n 5 minuten. Ook op de A9 richting Amstelveen staat een kleine kijkersfile.

Oproep

Ben jij over de oprijplaat gereden? Dan komt NH Nieuws graag met je in contact via 06-30093003 of via internet@nhnieuws.nl