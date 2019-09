Bij grofvuil gedumpte kat maakt het goed

AMSTERDAM - De kat die afgelopen zondag door medewerkers van de Amsterdamse Dierenambulance gevonden werd in een kist bij het grofvuil, is herstellende.

Het beestje bleek zwaar verwaarloosd en zat helemaal onder de poep en urine, ook bleek de kat vermagerd te zijn. Nadat hij een check kreeg bij de dierenarts, is de kat naar de Dierenopvang Amsterdam gebracht.

Lees ook: Kat in houten kistje gevonden bij grofvuil: "Dit blijven emotionele telefoontjes"

Zijn vacht was niet meer te redden, dus die is afgeschoren. De kat blijft voorlopig in quarantaine en wordt nog gecastreerd. Daarna is hij beschikbaar voor adoptie.