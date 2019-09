Geen nieuw cao-akkoord voor ziekenhuispersoneel: Spaarne Gasthuis protesteert met zondagsdienst

HAARLEM - De zorgvakbonden zijn gisteravond niet tot een akkoord gekomen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Volgens de vakbonden betekent dat dat de geplande zondagsdiensten in onder andere het Spaarne Gasthuis in Haarlem-Zuid gewoon zullen doorgaan. Dat houdt in dat de operatiekamer een kleinere bezetting krijgt en sommige poliklinieken dicht zullen zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis laat aan NH Nieuws weten dat alle patiënten die daar hinder van ondervinden daar bericht van zullen krijgen.

Salarisverhoging

FNV Zorg & Welzijn, FBZ, NU’91 en CNV willen onder meer een salarisverhoging van 5 procent en een extra toeslag op loon wanneer medewerkers last-minute worden opgeroepen om te werken.

De NVZ kwam met het voorstel om de lonen voor alle medewerkers met 4 procent in 2020 en 4 procent in 2021 te laten stijgen. Ook wil NVZ per 1 januari 2020 een verhoging van de onregelmatigheidstoeslag. "Een verhoging van de onregelmatigheidstoeslag is hartstikke mooi, maar die bestaat alleen bij de gratie van onregelmatigheid", reageerden de vakbonden.

Lees ook: Vijf vragen over 'staking' bij Spaarne Ziekenhuis in Haarlem

"Ondanks dat we inhoudelijk op veel punten met elkaar tot overeenstemming waren gekomen, is het teleurstellend dat we hier samen niet verder over hebben kunnen spreken", oordeelt voorzitter van de ziekenhuisdelegatie Gita Gallé.