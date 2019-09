Man valt in water tijdens uitlaten hond in Haarlem

HAARLEM - Op de Kinderhuissingel in Haarlem is gisteravond een man die zijn hond uitliet in het water beland. Ook de viervoeter kwam er niet droog van af.

Dat gebeurde rond 23.00 uur, waarna er al snel een ambulance en brandweerwagen waren om de twee te helpen. De man is na een eerste controle meegenomen naar het ziekenhuis.

De hond bleef alleen achter en wilde volgens een getuige onder geen beding mee in het politiebusje:

Daarom heeft een toegesnelde dierenambulance zich uiteindelijk over het dier ontfermd. Hoe het nu met de twee gaat, is niet bekend.