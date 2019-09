Politie wil 445 man extra tegen drugsmaffia

AMSTERDAM - De politie moet 445 rechercheurs extra krijgen voor een Narcotica Unit om topcriminelen als Ridouan Taghi te kunnen opsporen. Dat staat in voorlopige plannen van justitie en politie, meldt het AD, waarover minister Ferd Grapperhaus (Justitie) zich momenteel buigt.

Volgens de politie moeten er op korte termijn honderd ervaren rechercheurs, financieel specialisten en misdaadanalisten worden vrijgemaakt in de strijd tegen de zware georganiseerde misdaad, schrijft de krant.

Lees ook: Politie over tips in moordzaak Wiersum: "Liever een keer te veel gebeld dan niet"

Uiteindelijk moet de mankracht bij de politie worden uitgebreid met 445 voltijdbanen. Zij gaan werken in tien teams, samen met onder meer de fiscus, douane en FIOD.

100 miljoen

Het nieuwe team zal in eerste instantie 100 miljoen euro op jaarbasis kosten. Later kan dat oplopen tot 300 miljoen. Justitie en politie zijn nog met Grapperhaus in onderhandeling.