Quincy Promes gidst Ajax met hattrick langs Fortuna Sittard

AMSTERDAM - Na een moeizame eerste helft heeft Ajax toch eenvoudig gewonnen van Fortuna Sittard. Quincy Promes was de grote man met een hattrick. David Neres en een eigen doelpunt zorgden voor de 5-0 eindstand.

De eerste 45 minuten waren moeizaam voor de ploeg van Erik ten Hag. Promes kreeg wel twee kansen, maar doelman Alexei Koselev stond twee keer in de weg. Verder kwamen de Amsterdammers moeilijk door de Limburgse muur heen. Aan de andere kant waren Bassala Sambou en Felix Passlack dichtbij de 0-1. Daley Blind moest de inzet van Sambou zelfs van de lijn halen.

Ajax komt los

In de vijftigste minuut brak Promes de ban. Na voorbereidend werk van Dusan Tadic was het voor de linksbuiten een koud kunstje om de 1-0 te maken. Snel daarna scoorde Neres na een scrimmage. Eerst werd de bal van de lijn gehaald, maar na een kopbal van invaller Klaas-Jan Huntelaar kon de Braziliaan intikken: 2-0.

Het verzet van de bezoekers was gebroken, dus Ajax kon op zoek naar meer doelpunten. En die kwamen er ook. Na een schot van Răzvan Marin kon Promes de rebound binnenschuiven. De vierde treffer was een eigen goal. Cian Harries titke een voorzet in het verkeerde doel.

Hattrick

Het slotakkoord was voor de man van de wedstrijd: Promes. Opnieuw op aangeven van Tadic kon de Amsterdammer de bal simpel achter Koselev schuiven: 5-0.

Door de drie punten blijft Ajax koploper in de eredivisie. Na zeven wedstrijden staat de teller op zeventien punten. De koppositie wordt gedeeld met PSV, maar de Noord-Hollanders hebben een beter doelsaldo.

Ajax: Onana; Dest (Schuurs/78), Veltman, Blind, Tagliafico; Álvarez (Huntelaar/46), Marin, Van de Beek (Gravenberch/70); Neres, Tadic, Promes

Fortuna Sittard: Koselev; Cox, Ninaj, Amiot (Ugur/60), Pinto; Passlack, Tekie, Smeets; Ciss (Karjalainen/78), Sambou (Harries/57), Diemers