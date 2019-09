Stichting trakteert Alkmaarse vrijwilligers op luxe diner: "Zij zijn het cement van de samenleving"

ALKMAAR - Bijna 200 vrijwilligers zijn deze week in het zonnetje gezet dankzij de stichting Heren van Oudorp. De vriendenclub bracht sponsors bij elkaar om de vrijwilligers te trakteren op een luxe diner in Stadskaffee Laurens in het centrum van Alkmaar.

De Heren van Oudorp begon jaren geleden op een tennisclub. Om het gezellige samenzijn een doel te geven, riepen de ondernemende heren een stichting in het leven waar goede doelen mee gesteund werden. "Tot nu toe bleef het vaak beperkt tot het overmaken van geld, maar we wilden eigenlijk meer contact met de mensen waar we het voor deden", zegt Ronald Stuvel, een van de Heren van Oudorp. En zo werd op een brainstormavond het idee geboren om vrijwilligersdiners te gaan organiseren.

Hospice

Op dinsdagavond werden al 90 vrijwilligers van onder meer het Respijthuis, de dierenambulance en verpleeghuis Lauwershof in het zonnetje gezet. Gisteravond was het de beurt aan vrijwillige medewerkers van het Hospice in Alkmaar.

"Het is helemaal top dat de Heren van Oudorp dit voor ons doen", zegt een medewerkster van het hospice. "En het voorgerecht was heerlijk, Alkmaarse kaassalade". Een andere vrijwilliger die bij het Liobahuis in Egmond de ramen lapt, beaamt dat: "Het is geweldig dat het op deze manier gewaardeerd wordt wat je doet."

Burgemeester brengt bezoekje

Ook burgemeester Bruinooge greep de gelegenheid aan om als trotse burgervader de heren en de vrijwilligers in de zaal namens de burgers van Alkmaar te bedanken. "Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving", aldus Bruinooge. "Wij kunnen lang niet alles regelen als overheid, al hebben we dat in het verleden wel eens gedacht. Op veel terreinen is de inzet van vrijwilligers onmisbaar. Ik vind het dan ook niet meer dan logisch dat ik als burgemeester dank je wel zeg tegen al deze fantastische mensen."