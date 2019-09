AZ compenseert supporters voor thuiswedstrijden buiten stadion met vijf opties

ALKMAAR - AZ biedt seizoenskaarthouders en sponsors een compensatie aan, omdat de thuiswedstrijden niet kunnen worden gespeeld in het AFAS stadion in Alkmaar. Supporters reageren sportief. "Complimenten voor AZ!"

Door het instorten van een deel van het dak boven de Molenaarstribune van het AFAS Stadion worden de thuiswedstrijden voorlopig gespeeld in het stadion van ADO Den Haag.

Lees ook: AZ mogelijk vóór winterstop alweer in AFAS-stadion, tot dan welkom bij ADO Den Haag

Het was lange tijd de vraag hoe de Alkmaarse club haar supporters tegemoet zou komen. Sommigen kunnen immers niet helemaal naar Den Haag afreizen en missen zo een aantal wedstrijden. Wel konden fans al gebruik maken van gratis bussen die kant op.

Lees ook: Voorlopige uitslag onderzoek: hierdoor stortte het dak van het AZ-stadion in

AZ laat nu weten: "Seizoenkaarthouders die wedstrijden missen en seizoenkaarthouders die AZ steunen in De Hofstad kunnen daarnaast ook nog aanspraak maken op compensatie. Dit heeft de club in overleg met haar supportersbewegingen (Supportersvereniging & Victoria Alkmaar) afgestemd."

Lees ook: Werkzaamheden aan het AZ-stadion zijn in volle gang

Je kan kiezen uit vijf vergoed-opties, zoals een waardecoupon, merchandise, maar ook géén vergoeding. Zelf schrijft de club als mogelijke motivatie voor die keuze: "Bovendien wil ik de club onvoorwaardelijk steunen, dus zie ik af van de mogelijkheid voor compensatie". De verdere details en keuzemogelijkheden zijn te lezen op de site van AZ.



Een aantal supporters reageert positief.



Spelen in eigen stadion

Ook laat de club weten in een persbericht dat het nog steeds niet bekend is wanneer AZ weer duels in het eigen stadion kan spelen. Zodra duidelijk is wanneer AZ weer in Alkmaar speelt, brengt de club de supporters/sponsors daar direct van op de hoogte. De Eredivisie-thuisduels met Heracles Almelo, sc Heerenveen, FC Twente en FC Emmen worden sowieso in Den Haag gespeeld.