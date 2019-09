Haarlemse IJsbaan vreest hoge parkeerkosten door plannen gemeente

HAARLEM - De Haarlemse ijsbaan ligt er weer spiegelglad bij voor de opening komende zaterdag. Toch beginnen de eerste scheurtjes al te ontstaan; niet in het ijs, maar in het in het vertrouwen van de ijsbaan tegenover de gemeente Haarlem. Het bestuur van de ijsbaan maakt zich grote zorgen om nieuwe plannen van de gemeente, ten kosten van hun parkeerterrein.

In de vorige week gepresenteerde startnotitie (hier te downloaden) staan de plannen van de gemeente Haarlem beschreven. De gemeente en Elan wonen willen op dit terrein nieuwe woningen realiseren, waarvan de helft sociale huur moet worden. De huidige parkeerplaatsen worden daarbij gecompenseerd volgens de gemeente.



Maar de ijsbaan is daar niet gerust op. "De wethouder heeft niet gezegd hoe de huidige parkeerplaatsen gecompenseerd worden", stelt Cora Hulsebosch, secretaris van de ijsbaan. "De eerste berekeningen laten zien dat het voor een parkeergarage minimaal 25.000 euro per plek gaat kosten. Wij zien niet in hoe ze dat gaan betalen uit sociale huur." De ijsbaan vreest dat hun bezoekers op zullen draaien voor de kosten in de vorm van hoge parkeerkosten.



Onderzoek

Wethouder Roduner laat in een schriftelijke reactie weten dat hij de zorgen van de ijsbaan serieus neemt en stelt dat: "De kosten en opties voor de nieuwe parkeerplekken moeten in de volgende fase onderzocht worden. Een van de uitgangspunten in het plan van gemeente is dat de bestaande parkeerplaatsen gecompenseerd moeten worden."



Verder stelt hij: "We staan helemaal aan het begin van dit traject. De zorgen van de ijsbaan, maar ook van de andere belanghebbenden zoals CIOS, SRO, wijkraad en omwonenden worden hierbij zeer serieus genomen en dit staat ook verwoord in de startnotitie. Er wordt een klankbordgroep samengesteld waar zij plaats in kunnen nemen."