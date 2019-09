Beestenboel en koopjesjagers bij Landbouw- en Lappendag Alkmaar

ALKMAAR - De jaarlijkse Landbouwdag in Alkmaar is ondanks de buien best druk bezocht. Jong en oud kwam naar de binnenstad voor de paarden, pony's, koeien, schapen, geiten, konijnen en cavia's. Traditioneel werd tegelijkertijd ook Lappendag gehouden.

Landbouwdag is voor stedelingen dé kans om kennis te maken met al het goede van het platteland. Het Waagplein, de Gedempte Nieuwesloot en de tussengelegen Marktstraat werden zoals ieder jaar omgetoverd tot een tentoonstelling van allerlei dieren die op het platteland in de regio te vinden zijn.

Natuurlijk werden de viervoeters voor de show gewassen en goed verzorgd, zodat ze op hun mooist waren voor hun publiek. Ook de Lappenmarkt op de Laat, met zijn vele marktkraampjes vol koopjes, werd gezien het weer nog behoorlijk goed bezocht.

Mediapartner Alkmaar Centraal maakte een compilatie van de dag: