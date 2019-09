Brandende molotovcocktail bij bewoonster Amsterdamse flat naar binnen gegooid

AMSTERDAM - De politie is op zoek naar twee verdachten die maandag 3 juni een molotovcocktail in een flatwoning in Amsterdam-Zuidoost hebben gegooid. De bewoonster was op dat moment thuis.

Het is iets na twee uur in de middag, als er ineens een brandende molotovcocktail door het raam van de bewoonster in flat Gravestein wordt gegooid. Omdat de fles niet breekt en doordat de vrouw snel handelt wordt veel erger voorkomen.

Het gaat om een brandende molotovcocktail: een fles met benzine die met een brandend stuk stof wordt ontstoken. Gelukkig breekt de fles niet, waardoor er geen explosie en brand ontstaat. De bewoonster weet het kleine brandje dat er wel is, zelf te blussen. "We hebben het over een brandbom die de hele boel in de fik had kunnen steken", zegt politiewoordvoerder Rob van de Veen.

Beelden in trappenhuis

Kort daarna rennen twee mannen door het trappenhuis van de flat. Richting de uitgang worden ze door meerdere camera's vastgelegd maar ze beseffen zich dit maar al te goed. De mannen hebben hun gezichten goed bedekt. "Ondanks de bedekking hopen we dat kijkers de mannen toch herkennen aan hun kleding", zegt van der Veen.

Op de beelden is te zien dat een van de verdachte bij de uitgang de deur nog probeert open te trappen, als dat niet lukt verlaten ze het pand door de deur op een normale manier open te maken.

Het slachtoffer is erg ontdaan en heeft geen idee waarom er een brandende molotovcocktail naar binnen wordt gegooid. De politie vraagt mensen die meer weten of iets hebben gezien zich te melden.

