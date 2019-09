Inbraak in Middenmeer met twee dikke middelvingers naar de gedupeerde

MIDDENMEER - Er zijn haarscherpe beelden van een inbraak in Middenmeer. De verdachten, twee mannen en een vrouw, lijken ook niet heel erg hun best te doen om buiten beeld te blijven; één inbreker steekt zelfs zijn middelvingers op naar de camera.

Het trio werd eerder ook op de gevoelige plaat gelegd tijdens een inbraak in Wassenaar. In Middenmeer ging het brutale team er met een buit van sieraden vandoor. De politie sluit niet uit dat de bende landelijk actief is.



Hier zijn duidelijke beelden van alle drie de dieven te zien:

Tips?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000.



