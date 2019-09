Honderd 'manse vrouwen' geportretteerd in Museum Kennemerland

BEVERWIJK - 'Manse vrouwen' worden ze genoemd. Vrouwen die waardering en aandacht verdienen omdat ze een bijdrage hebben geleverd aan de samenleving. In Museum Kennemerland worden er meer dan honderd geportretteerd.

Kunstenares Ellen van Putten en sportcoach Daniëlle van Bellen zijn twee van de geëxposeerde vrouwen.

Ellen

Ellen werd voor de tentoonstelling vereeuwigd omdat ze met succes haar droom heeft nagejaagd. Na een loopbaan bij onder andere Tata Steel is ze fulltime gaan doen wat ze tot voor kort als hobby deed: ze is beeldend kunstenaar geworden. "Ik denk dat de samensteller van de tentoonstelling mijn verhaal er wel bij vond passen", zegt ze bescheiden.

Daniëlle

Daniëlle van Bellen valt steevast in de prijzen bij Sterkste Vrouw-wedstrijden in de buurt. Daarnaast heeft ze een eigen bedrijf opgezet als sportcoach waarin ze diverse lessen geeft. Ook geeft ze voedingsadviezen. "Prachtig dat ik erbij hang", zegt ze. "Het is denk ik een goede zaak als vrouwen laten zien wie ze zijn. Een eigen bedrijf opzetten is mij gelukt, misschien denken andere vrouwen nu wel: dat kan ik ook."

De tentoonstelling is nog te zien tot en met 23 oktober