'Hipsterhokje' station Zaandam onderdeel van lab: "Vonden we extra leuk, omdat er wordt verbouwd"

ZAANDAM - Het opvallende wachthokje op het perron van station Zaandam hoort bij 'StationsLab'; een pop-up laboratorium van NS en ProRail dat vanaf volgende week een paar dagen in station Utrecht Centraal te vinden is. "We onderzoeken daar hoe een ruimte het wachten van reizigers kan verzachten."

De glazen woonkamer - zo zeiden reizigers tegen NH Nieuws dat ze het wachthokje ervaren - staat vol met planten, kussens en een hangstoel. Een stel uit Den Helder vindt het enig: "Wij stappen mooi niet meer over op Station Sloterdijk!"

Tijdens de opkomende, derde editie van StationsLab (van vrijdag 4 tot en met zondag 6 oktober op station Utrecht Centraal) gaan twaalf studenten psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam aan de slag met de vraag: Hoe ziet de ideale wachtruimte op het station eruit?

Prettig wachten

Onderzoeker van de NS Do van Elferen: "Als je op een koude winterdag op een perron wacht, kruipt de tijd. We kunnen niet voorkomen dat mensen soms op een trein moeten wachten, maar we kunnen wel het wachten zo prettig mogelijk maken.”

Waarom dit gepimpte hokje op station Zaandam? "We kozen Zaandam omdat er toch al een verbouwing aan de gang is", aldus een woordvoerder van NS.



Vernieling

Aan NH Nieuws vertelden reizigers vanmiddag dat ze wel bang zijn dat de planten, kleedjes en andere frutsels op den duur vernield zullen worden. "Ik geef het twee maanden", zei zestiger Gerti. "Ja, het kan dat het wordt vernield", reageert de NS-woordvoerder. "Maar er zit wel een grote wereld tussen hoe het er nu in de hokje op station Zaandam eruit ziet en bij andere stations."

Het onderzoeksteam nodigt reizigers uit om een kijkje te nemen in Utrecht, maar ook om een online experiment te doen. Dit kan vanaf morgen hier.