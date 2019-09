Nieuw laboratorium op Texel maakt Waddenonderzoek efficiënter en sneller

TEXEL - Wetenschappelijk onderzoek naar de Waddenzeebodem kan voortaan een stuk sneller worden gedaan. Ieder jaar worden er zo'n 6.000 monsters genomen van de bodem. Het onderzoek dat hiermee wordt gedaan duurde altijd lang, maar kan nu sneller door een volledig vernieuwd laboratorium op Texel.

Dat meldt onze mediapartner Omrop Fryslân.

Onderzoekers willen graag weten wat voor leven er in de Waddenzeebodem zit en hoeveel energie dat op kan leveren. Dat is belangrijk voor bijvoorbeeld vogels, omdat die hun voedsel en dus hun energie op het Wad moeten vinden.

Ook zijn er onderzoeken bezig met de vraag hoe grof of fijn het slijk en het zand op de bodem is. Er lopen op dit moment twee grote projecten rond deze thema's, die van groot belang zijn voor de toekomst van het beheer van het gebied.

Gas en zout

Een van de onderzoeken waar op dit moment aan wordt gewerkt, heeft te maken met gaswinning onder het Wad. Er wordt gekeken naar drooggevallen platen, en in hoeverre gas- en zoutwinning het makkelijker of moeilijker maken voor vogels om voedsel te vinden. Dit kan consequenties hebben voor de vergunning van bijvoorbeeld de NAM, of voor de zoutwinning onder het Wad.

Het nieuwe laboratorium op Texel helpt deze onderzoeken, doordat het werk nu efficiënter en in een grotere capaciteit gedaan kan worden. En dat is goed nieuws voor het Wad, omdat de resultaten dan sneller beschikbaar zijn.