Politie tast nog in het duister over schoten op Haarlemse woning

HAARLEM - Er is in de nacht van zondag op maandag drie keer geschoten op een rijtjeswoning in de Haarlemse Berlagelaan en een paar dagen later is nog onduidelijk waarom. Daarom hoopt de politie op tips.

Dat zegt politiewoordvoerder Roderick de Veen in het programma Bureau NH van NH-Nieuws. "Op dit moment hebben we nog geen idee waarom dit is gebeurd", zei hij vanmiddag.

De politie hoopt dat mensen helpen om op te helderen waarom de gevel is beschoten. In het kozijn zit een gat van een inslag, net als in het muurtje eronder. De 71-jarige bewoonster zei maandag dat ze het goed maakt en op bed lag toen de knallen klonken. Een dochter zei: "We snappen er helemaal niets van, mijn moeder doet nog geen vlieg kwaad."

Geschrokken

Buurtbewoners werden opgeschrikt door de drie harde knallen. Ze hebben ook allemaal geen idee wat er aan de schietpartij ten grondslag ligt. Sommige buren hebben zelfs helemaal niets gehoord van de knallen en horen het nieuws dus als ze net wakker zijn. Een meneer denkt dat 'ze vast de verkeerde hebben geraakt'.